Yakalanan PKK'lı terörist itiraf etti: İHA ve SİHA'lar alan hakimiyetimizi kısıtladı

AA 10 Kasım 2020 Salı 11:13 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:13

Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan "Rezzan Erzingan" kod adlı PKK'lı terörist G.D, Giresun'a getirildi ve güvenlik güçlerince ifadesi alındı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen G.D, kendisinin de içerisinde yer aldığı PKK'nın sözde "Karadeniz açılım grubu" ile güvenlik güçlerinin İHA ve SİHA destekli operasyonları sonucu örgütte yaşanan panik ve son dönemde artan kaçışlar hakkında bilgiler paylaştı.

G.D, ifadesinde 2015 yılında örgüte Tunceli'de katıldığını, burada örgütsel eğitim aldığını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki sözde açılım grubuna destek amacıyla 2018'de bölgeye geldiğini anlatan G.D, Giresun ve Gümüşhane kırsalında bir süre kaldığını belirtti.

Örgüt üyesi, güvenlik güçlerinin aralıksız devam ettirdiği operasyonlar nedeniyle bölgede büyük zorluklar yaşadıklarını ve barınamadıklarını itiraf etti.

Yağlıdere ilçesi kırsalında 12 Eylül 2018'de güvenlik güçlerince "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez'in etkisiz hale getirildiği grupta yer aldığını itiraf eden G.D, çatışmadan kaçarak kurtulduğunu kaydetti.



G.D, güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri nedeniyle destek yollarının kesildiğini, bunun yanı sıra gizlenme ve gıda malzemeleri olmak üzere diğer konularda da büyük sıkıntılar çektiklerine işaret etti.

Yaşanan sorunlar nedeniyle sözde Karadeniz açılım grubunda görüş ayrılıkları ile kopmaların yaşandığına değinen G.D'nin ifadesine, başarılı operasyonlarla PKK'nın sözde "Karadeniz açılım grubu"nun çökertildiği yansıdı. G.D, "Operasyonlar çok etkili oldu. Karadeniz açılım grubunda aralarında bölge sorumlularının da olduğu birçok isim öldürüldü. Yaşanan sıkıntılara dayanamayan bazı isimler güvenlik güçlerine teslim oldu. Ben ve geride kalan az sayıdaki örgüt üyesi ise kaçarak bölge dışına çıktık." dedi.

G.D, devam eden operasyonlar ve yeni grupların bölgeye sızmalarının güvenlik güçlerince engellenmesinden dolayı Karadeniz'de PKK'nın varlığının kalmadığını ve faaliyetlerinin tamamen bitirildiğini itiraf etti.

Son dönemlerdeki operasyonların yanı sıra destek alamamaları nedeniyle yaşadığı zorluk ve sıkıntılara dayanamayarak örgütten ayrılmaya karar verdiğini öne süren G.D, ağustos ayında Edirne üzerinden Yunanistan'a gitmek için 2 örgüt üyesiyle kaçtığını, Yunanistan sınırında Türk askerlerince gözaltına alındığını ve karakolda yapılan kimlik kontrolünde örgüt üyesi olduğunun anlaşıldığını aktardı.

- ÖRGÜTTE MORAL BOZUKLUĞU HAKİM



Güvenlik güçlerinin İHA ve SİHA destekli aralıksız devam eden operasyonları sonucu örgütün büyük darbe aldığına işaret eden "Rezzan Erzingan", ifadesinde şunları anlattı:

"Teslim olan örgüt mensupları sonrası düzenlenen operasyonlardan ciddi bir şekilde örgüt darbe almaktadır. Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA-SİHA ve benzeri güvenlik güçlerince alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler bizim alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Bu etken, ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış sağlamaktadır."

G.D, ikna çalışmaları sonucunda çok sayıda teröristin teslim olduğunu, bunun örgütün genel yapısını ciddi bir şekilde etkilediğini vurgularken, birçok örgüt üyesinin PKK'dan kaçmak için fırsat kolladığını söyledi.

Başarılı operasyonlar sonucunda örgüt mensuplarında ciddi anlamda moral bozukluğu olduğunu anlatan G.D, "Cephane ve erzak temininde çok ciddi sıkıntılar çekilmektedir. Örgüte katılım neredeyse hiç olmadığından dolayı örgüt mensuplarının sayısı azalmıştır." beyanında bulundu.

- "DİYARBAKIR ANNELERİ"NİN OTURMA EYLEMİ ÖRGÜT YAPISINI OLUMSUZ ETKİLEDİ



"Diyarbakır anneleri"nin oturma eylemine de değinen örgüt üyesi, bu durumun da PKK içerisinde çözülmelere yol açtığını belirtti.

G.D, ifadesinde, "Örgütün hiyerarşik emir-komuta yapısını ciddi bir şekilde etkiledi. Kimin ailesinin geldiğini ve oradaki gelişmeleri basından takip ediyoruz. Bunun için örgüt elebaşıları bu haberlerin dinlenmemesi için tedbir almamaktadırlar. Şahsen benim ailem böyle bir faaliyete katılsa ciddi bir şekilde etkilenirdim." itirafında bulundu.

- G.D'nin yer göstermesi sonucu toprağa gömülü silah ve patlayıcılar bulunmuştu

G.D'nin, Giresun ve Gümüşhane kırsallarında bir süre önce yer göstermesi sonucu 3 bölgede toprağa gömülü silah, patlayıcı ve gıda malzemeleri bulunmuştu.

Öte yandan, örgüt üyelerinin Karadeniz Bölgesine sızma girişimlerine karşın bölge genelinde güvenlik güçlerince arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor.