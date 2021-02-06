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Yakalanmamak için güvenlik kameralarıyla önlem aldılar yine de polisten kaçamadılar

Adana'da polis ekipleri, faaliyette olduğu belirlenen kafeye yaptığı baskında, oyun oynarken suçüstü yakalanan 58 kişiye toplam 182 bin 700 TL cezai işlem uyguladı. Yapılan incelemede, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine güvenlik kamerası taktırdığı belirlendi. Kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 09:47
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir binanın, 2'nci katındaki kafenin faaliyette olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Kafede oyun oynarken suçüstü yakalanan 8'i kadın, 58 kişiye pandemi kurallarını ihlalden toplam 182 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Kafenin penceresine asılan 'Covid-19 dolayısıyla içecekler 3 TL'dir' yazısı ise dikkat çekti.

Bu arada, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine güvenlik kamerası taktırdığı belirlendi. Kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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