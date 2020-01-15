''Yakalanmamak için'' uyuşturucu paketlerinin yanına muska koymuşlar

AA 15.01.2020 13:43 - Güncelleme: 15.01.2020 13:43

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, plakasını belirledikleri hafif ticari bir araçla kente uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Ekipler, aracın yedek lastiğinde, arka koltuğunun altında ve kapıların iç kısımlarında 28 pakette 12 kilo 548 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu paketlerinin birinin yanında muska da bulan polis, şüpheliler Nevzat A. (36) ile Ali A'yı (43) gözaltına aldı. Şüphelilerin, "işlerinin rast gitmesi" ve "polise yakalanmamaları" için muskayı hazırlattığı iddia edildi.