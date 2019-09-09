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Yakalanmasalardı öğrencileri zehirleyeceklerdi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019-2020 yılı Eğitim-Öğretim Döneminde Okul Önlerinde Uyuşturucu Madde Satışının Önlenmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti ile Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

  • SİİRT/24 TV
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İstihbari çalışmalarda Siirt Kurtalan ilçesi merkezinde ikamet eden A.S. ve U.Ş isimli şahısların Batman iline Uyuşturucu Madde Ticareti temin etmek maksadıyla gittikleri belirlendi. Şüphelilerin Batman ilinden temin edecekleri uyuşturucu maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesine getirip piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine operasyon yapıldı.
 
Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman-Kurtalan karayolu üzerinde yapılan fiziki takip faaliyetleri sonucu ihbara konu araç Batman ili istikametinden Kurtalan İlçesi istikametine seyir halinde iken Yunuslar Köyü girişinde durdurularak şüpheliler A.S. ve U.Ş. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
 
Şüpheli araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada sonucu araç içerisinde yaklaşık toplam1,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

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