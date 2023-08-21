''Yakın'' talimatı TikTok'tan! Hainlik böyle deşifre oldu

Antalya'dan Adana'ya uzanan orman yangını, terör örgütü PKK/KCK'nın çirkin yüzünü gözler önüne serdi. Örgütün dağa çıkan ya da dağda ölen teröristlerin ailelerinden oluşan, sözde 'değer/yurtsever aileleri'ni sosyal medyadan tuzağa düşürüp, para vaadiyle orman yaktırdığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Finike İlçesi'nde Ahmet Kumak (36), internetten sipariş ettiği sülfrik asitle bölgedeki ormanları ateşe vermek isterken, suçüstü yakalandı. Kumak, kendisiyle 'TikTok' üzerinden bağlantıya geçen, 'Devran-Rojhat' kod adlı teröristin; "Sana daha önce hiç görmediğin; göremeyeceğin kadar para göndeririz" vaadine kanıp, söz konusu yangın ve kundaklama eylemini yapmaya karar verdiğini itiraf etti; tutuklandı.

ANTALYA, ADANA, BURSA

Kumak'a eylemleri için finans desteği veren kişilerin, aynı zamanda Adana ve Bursa'da da farkı kişilere para gönderdiği tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, paranın izini sürerken, transferin yapıldığı dönemde kentteki orman yangınlarını mercek altına aldı. Soruşturma, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı yapılanmayı deşifre ederken, çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

TALİMATI O HAİN VERDİ

Kumak'a talimatı veren kişinin de Rodi Bakır (32) olduğu ortaya çıktı. Bakır'ın da 2011'de terör örgütü saflarına katılıp, örgütün üst düzey yöneticilerinin korumalığına kadar yükselen, 2020'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Roni Bakır'ın kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ortak bir çalışma yürütüp, Bakır'ın yangın tarihindeki HTS kayıtlarını da incelemeye aldı.

20 DAKİKA ARAYLA İKİ YANGIN

Bakır'ın, suç ortağı Fırat D. (24) ile birlikte Sarıçam'a bağlı Güllüce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 6 saat boyunca keşif yaptığı tespit edildi. Onları da Bakır'ın kardeşi Agit Bakır'ın (30) yönlendirdiği belirlendi. Zanlıların, keşif sonrası terör örgütünün ilk eylem tarihi olan 13 Ağustos'ta; Güllüce ve Çamlıca mahallelerinde 20 dakika arayla yangın çıkardığı bilgisine de ulaşıldı.

TRENİ RAYDAN ÇIKARACAKTI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Rodi Bakır'ın, yangından sonra Mersin'e kaçıp, burada sansasyonel bir eylem hazırlığına başladığı, hedefinin de Konya'da 'Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nıa saldırıp, vagonları raydan çıkarmak olduğu ortaya çıktı. Bakır'ın, bu iş için de Ahmet Kumak'ı kullandığı, bunun için de bir makine atölyesinde; çelik parçalar yaptırdığı, bunları raylara yerleştirip, kan dökmeye hazırlandığı öğrenildi. Ancak eylemi gerçekleştiremeden, Finike'de yakalandı. Adana'da yakalanıp tutuklanan Rodi Bakır için müebbet hapis cezası istendi.

120 BİN LİRA FİNANS DESTEĞİ

Polis, Rodi Bakır ve Fırat D. ile birlikte ona orman yakma ve sabotaj eylemleri için 120 bin lira finans desteğinde bulunan F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi, geçtiğimiz temmuz ayında kıskıvrak yakaladı. Fırat D. ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, operasyonlar da bununla sınırlı kalmadı.

2 MİLYON LİRALIK HAİNLİK

Orman yakma eylemleri için yurtdışından gönderilen paraları, PKK'lılara aktardığı öne sürülen S.Ö., İ.H.A., N.D., A.D. ile birlikte S.İ. adlı kadın, 15 Ağustos'ta yakalandı. Zanlıların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı; 'Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği tarihlerde 2 milyon TL'lik para transferi yaptığı belirlendi. Sözde 'Ateşin İnisiyatifi Çocukları' adlı yapının, orman yakacak kişileri teröristlerin ailelerinden oluşan, sözde 'değer/yurtsever aileler' arasından seçtiği ortaya çıktı. Örgüt, ormanları nasıl yakacaklarını sosyal medya uygulaması TikTok'tan gönderdiği videolarla öğretmiş.

Terör örgütünün talimatıyla hareket eden ve yurtdışından finanse edilen S.Ö., İ.H.A., N.D., A.D. ve S.İ. adlı kadın düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

HER DETAYI DÜŞÜNMÜŞLER

Eylem ve saldırıları için ihtiyaç duyulan para, yurtdışından Türkiye'ye transfer ediliyor. Para, daha önce herhangi bir eyleme katılmayan ve poliste herhangi bir suç kaydı bulunmayan kişilerin hesabına yatıyor. Onlara belirli bir komisyon verilip, paranın dağıtımı sağlanıyor. Eylem yapacak kişi en az 6 hesaptan hesaba transfer yaparak paranın izini silmeye çalışıyor.

GİZLİ HÜCRE YAPILANMASI

Sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' aynı zamanda örgütün gizli bir hücre yapılanması olarak da öne çıkıyor. Her ilde örgütleniyorlar. Her hücre için de örgüt, bir kişiyi sorumlu olarak atıyor. İnisiyatifte yer alan kişiler, kırsaldaki örgüt kamplarından şehre gelen teröristlere barınma ve ulaşım imkanı sağlanması noktasında da kullanılıyor.