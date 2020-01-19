19.01.2020 12:12 - Güncelleme: 19.01.2020 12:15

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

İNFAZ YASASI YAKINDA MECLİS'TE

İkinci yargı reformu için çalışıldı. İnfaz kanunu son hali verilecek. Bir infazla ilgili paket var. Bir de yargı strateji belgesi var. Türkiye'de herkesle görüştük. Yakın zamanda Meclis'e gelecek.

BİR DÖNEM DEĞİŞİYOR! MAĞDURİYET BİTECEK

Gelecek olan düzenleme bir af değil. Belli suçlarda hiç cezaevine girilmediği görülüyor. 18 ay ceza alan bazı suçlarda tahliye ediliyor ya da hiç cezaevine girmiyor. Küçük suçları önlemeyince büyük suçlara evriliyor. Misal komşusunu tehdit ediyor. Yolda birilerine sataşıyor. Ama ertesi gün hiç ceza almadan aynı kişinin karşısına çıkıyor. Bu toplumu yaralıyor. Mahkeme 16 ay hapis cezası verdiyse cezaevine girmiyor. Karşı taraf mağdur oluyor. Bu yüzden bunu ele aldık. Adaleti güveni arttıracak bir durum olarak ele aldık. Otomatik iyi hal durumunu da ele alan bir düzenlememiz olacak.

Hasta, yaşlı ve hamilelere yönelik bir düzenleme ya da infazın ertelenmesi söz konusu olacak.

HANGİ SUÇLAR YARARLANACAK?

Hangi suçların kapasanacağını Meclis belirleyecek.

İNFAZDA ADALET İFADESİ

Bu konuda bütüncül bakış ifadesiyle konuya yaklaşacağız.

CEZAEVLERİNİN DURUMU

294 bin kişi var. 15 Temmuz ve terörle mücadele sonrası da bunda etkili oldu.

YARGILAMADA HEDEF SÜRE

Vatandaş mahkemeye yolu düşütüğünde makul bir sürede bitmesini ve adaletli olmasını istiyor. Geç gelen adalet adalet değildir. Hedef süre anlamında mahkemeye ya da savcılığa gittiğinde bunun taahhüdü veriliyor. 1 yıllık uygulamaya baktığımızda çok iyi sonuçlar var. Savcılar yüzde 74'ü yakaladı. Adalet arayan vatandaş artık mağdur olmuyor. Bu hedef süreleri önümüzdeki yıllarda aşağı çekeceğiz.

ARABULUCULUK MESELESİ

Mahkemelerde milyonlarca dosya var. belli konuları yargı dışında olduğu bir gerçek. 2018 yılından itibaren iş davalarında 2019'da da ticaret mahkemelerinde arabuluculuk sistemi getirdik. 2019'da 390 bin dosyadan 230 bin dava sonuçlandı. Hem mahkemelerin yükü azaldı. Hem de vatandaşın işi çözüldü.

İDARİ SULH UZLAŞMASI

Yargı paketlerinde olacak. Vatandaşın devletle olan mahkemeleri yine uzlaşma yoluyla çözeceğiz. İdari sulh davalarında vatandaş devlet ile masaya oturacak. Adalet sisteminin rahatlayacağı bir sistem kuruyoruz. 1 milyonun üzerinde idari sulh dosyası var. Yargı reformunu oluştururken Türkiye'de herkesi dinledik. Yargı her kesiminin güvenli limanı yargıdır.

En iyi reform uygulamadır. Olumlu sonuçlar almaya başladığımızda bunu söylemek gerekir. Darbe girişiminin 5 gün sonrasında görev yapmaya başladı. İki aynı dosyada birinde beraat birinde hapis cezası oluyordu. Bu yüzden yargıtay bu konuda yetkili oldu.

Reform bir iklim bir kültürdür. Eleştiri, haber verme suç değildir. Tutukluluk bir cezalandırma bir yargılama değildir. Demokratik bir toplumda eleştiri temel bir haktır.

Eski Türkiye'de sandıktan çıkamayanların sığınağı yargıydı. Yargı ya siyasetle beraber kullanıldı. Ya da inanç ve kimliklerinden dolayı yargılandı. Darbeyi yargılayan bir yargı var. Bu davaların da çoğu bitti. Adliyenin önünden geçen bir kimse beni adaletle yargılayacak savcı ve hakimler var.

Yargı ele geçirielecek bir yer değil. El değememesi gereken bir yerdir. Çünkü geçmişte bunun acısını çok yaşadık. FETÖ'nün tahribatı vardı. Bu hakim ya da savcı şu dönem girmiştir. O da bunlardan demek doğru olmaz. İktidarlar gider gelir yargıyı zedelemek olacak şey değil. Darbecileri yargılayan hakim ve savcıları töhmet altında bırakmak yanlış bir şey.

HAKİM VE SAVCILARIN EĞİTİM SÜRECİ

Hakim ve savcı yardımcıları yeni dönemde çok önemli sayılan durumlardan biri. Mezun olduktan sonra önce sınavı kazanacak ardından mesleki tecrübelerini arttıracak. Sonrasında da cübbesini giyip hakim ve savcı olacak.

SÜRESİZ NAFAKA MESELESİ

Süresiz nafaka birçok mağduriyete sebebiyet veriyor. Bu düzenleme başka bir mağduriyete yol açmasın diye uğraşıyoruz. Bu tür davalarda boşanmak isteyenlerin boşanamaması meselesini de ele aldık. Onun için de süresini kısaltıyoruz.

YARGIYA GÜVEN

Her şey düzeldi demek doğru olmaz. Adım adım bir reform yaptık, yapacağız. 2019'da milyonlarca dosya vardı. İyi hukukçu yetişirse iyi yargı olur. Kaliteli hukukçular çıkacak. Lekelenme olayı vardı. Adam kavga ediyor komşusuyla 'FETÖ'cü' gelen soyut şikayetleri kaldırdık. Yargı 160 bin kişiyi lekelemedi. Güvenilir ve erişebilir adalet. İstanbul havalimanına yargı masası koyacağız. Daha fazla hukuk için vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.