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Yakınları ihbar etti! Evinde ölü bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 çocuk babası kaldığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:49
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Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Eğerli Köyünde yaşayan Celal Okutan'dan bir süre haber alamayan yakınları hayatından endişe etmeye başladı. Okutan'ın evinin kapısını açarak içeriye giren yakınları Okutan'ı hareketsiz halde buldu. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Okutan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Okutan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Okutan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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