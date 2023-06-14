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Yaklaşık 1 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Yaklaşık 1 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi suçundan aranması olan A.D'nin Konak ilçesindeki ofisine operasyon düzenledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir ofis tutan kişinin naylon fatura düzenleyerek devleti milyarlarca lira zarara uğrattığını tespit etti. Şüpheli A.D.'nin vergi suçundan birçok aranması olduğu da belirlendi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 10 adet dolu senet ve 3 adet çek, 3 adet satış sözleşmesi, 2 adet bilgisayar, 2 adet pos cihazı, 17 adet kaşe ( 13 farklı firmaya ait ), 16 klasör farklı şirketlere ait kuruluş belgeleri, vekaletnameler ve imza sirküleri, farklı şahıslara ait çok sayıda vekaletname, zarflar içerisinde çok sayıda farklı firmalara kesilmiş ve kargolanmaya hazır, yaklaşık değerleri 1 Milyar lira olan faturalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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