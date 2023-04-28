Kılıçdaroğlu'nun, çiftçiye bedava elektrik vaadi için örnek gösterdiği Bozkurt'ta, CHP'li belediyenin elektriği AYDES'e sattığı, çiftçinin oradan satın aldığı ortaya çıktı. Diğer örnek Antalya'da ise ücretsiz elektiriği AK Partili belediye başlattı.

6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Konya mitingde, "Şanlıurfa'da çiftçiler yüksek elektrik faturasından şikâyet ediyor. 'Şanlıurfa Belediye Başkanlığını bize verin; elektriği en az iki yıl sonra size bedava verelim' dedim. Dediler ki 'Elinden tutan mı var? Yap' yaptık. Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde belediye başkanım güneş santrallerini kurdu ve çiftçilere elektriği bedava veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de aynı şekilde yaptı. Türkiye'de tüm çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Allah'ın güneşi bedava" dedi. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun örnek gösterdiği Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde CHP'li belediyenin çiftçilere elektiriği para ile sattığı, Antalya'da ise AK Parti döneminde başlayan uygulamayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

BELEDİYE AYDES'E SATIYOR

CHP'li Bozkurt Belediyesi, Güneş Enerji Santralleri'nde ürettiği elektriği çiftçiye vermiyor. Bozkurt Belediyesi, GES'te ürettiği enerjiyi Denizli'de elektrik tedarik hizmeti sunan AYDEM'e satıyor. Bozkurt Belediyesi'nin internet sitesinde söz konusu tesisin belediye bütçesine aylık getirisinin 60.000 TL olduğu ifade ediliyor.

'BEDAVA' DEDİ, PARA ALIYOR

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Eski Bozkurt Başçeşme Mahallesi Muhtarı Arif Altın, "Güneş ışınlarının açısıyla ilgili en verimli yerlerden birisinin bölgemiz olduğu söylenerek güneş enerji sistemi kuruldu. Başta, burada üretilen elektrikten çiftçinin de faydalanacağı söylendi ama bu gerçekleşmedi. Ben de arazimi sulamak için elektrik kullanıyorum ama ücretini AYDEM'e ödüyorum. Bize hiçbir zaman bedava ceryan verilmedi, elektrik destek parası da almadık" diye konuştu.

TELEVİZYONDAN DUYDUK!

Bozkurt'ta bir başka çiftçi ise, "Bozkurt'ta kurulan GES'in çiftçi ile hiçbir alakası yok. Biz de televizyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrikte ilçemizi örnek gösterdiğini gördük ama bu doğru değil. Bence kendisine yanlış bilgi vermişler. Öyle bir santral var ama çiftçiye bir faydası yok. Cereyanı kime veriyorlar bilmiyoruz ama sulama için çiftçiye değil" ifadelerini kullandı.

'YAZIN ÜCRETSİZ VERECEĞİZ'

CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise, 17 Nisan'a Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, santralin borcunun 4 yıl sonra biteceğini söyledi. Dört yılın sonunda sistemin para kazanmaya başlayacağını ifade eden Çelik, "Hem santraldan elektrik alacağız hem de elektriği kullanmadığımız sekiz ayda, onu satarak çiftçilerimize gelir sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Çelik, 4 hafta önce yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, elektiriği çiftçiye yazın ücretsiz vermeye başlayacaklarını söyledi.

CHP'Lİ BELEDİYE ANTALYA'DA BİR TANE BİLE GES KURMADI

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçiye bedava verildiğini söylediği elektriğin, AK Parti eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından kurulan güneş enerji santrallerinden (GES) sağlandığı öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 03 Şubat 2016'da Türkiye'de bir ilke imza atarak, tarımsal sulamada çiftçinin enerji maliyetini sıfırlamak üzere Döşemealtı'nda güneş tarlasının temellerini attı. Türel başkanlığındaki belediye, 2 yıl içinde kurulumunu tamamladığı GES'lerle çiftçiye 15 milyon 404 bin 764 TL elektrik desteği ödedi.

1 LİRALIK GES KURULMADI

Eski başkan Türel, Kılıçdaroğlu'nun örnek gösterdiği Antalya'da, CHP'li mevcut Başkan Muhittin Böcek tarafından çiftçiye destek için 1 liralık Güneş Enerji Sistemi kurulmadığını söyledi. Menderes Türel, "İlk defa Döşemealtı Mellidağ Bölgesi Katrancı Tepesi Mekii'nde 77,000 metrekare alan üzerinde 4,86 Megavat GES yatırımı tarafımızdan hizmete sunulmuştur. Buradan 43 sulama kooperatifimize üye 9 bin 46 çiftçi ailesi faydalanıyor. GES'lerin tamamlanması bizim dönemimizde olmuştur" dedi.

ANTALYA'DA YAPAN BİZİZ

"Şu anda Antalya'da 9,046 çiftçi, sulamada elektriği bedava kullanıyor" diyen eski büyükşehir belediye başkan Menderes Türel, "Sulama suyu maliyetini yarıya indirdik. Bunu bağlı kooperatif birliklerinde yaptık. 50 bin çiftçiye genişletme projemiz vardı. Tüm birlik ve kooperatiflere sulamada elektriği bedava verdik. Muhittin Bey seçim programına bunu koymuştu, komik duruma düşmüştü" ifadelerini kullandı.