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Yalana doymuyorlar! Selçuk Bayraktar'a söylemediği söz üzerinden iftira

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için uğraşırken yalanlarla saldıran mekanizma yine devreye girdi. Sosyal medyada, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a söylemediği bir söz üzerinden iftira atıldı. Sosyal medyada hızla yayılan iftira kampanyasına Baykar'dan yalanlama geldi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 08:21 - Güncelleme:
Yalana doymuyorlar! Selçuk Bayraktar'a söylemediği söz üzerinden iftira
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Türkiye bir yandan 'asrın felaketi'nin yaralarını sararken bir yandan da dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla da uğraşıyor.

Algı operasyonlarının son hedefi ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Bayraktar'a karşı başlatılan çirkin iftira saldırılarının adresi de Twitter oldu.

Twitter'da başlatılan algı operasyonunda Bayraktar'ın "Türkiye'de öyle bir kitle var ki, Bizans görse kahpeliğinden utanır" dediği iddia edildi.

ALGI OPERASYONUNA BAYKAR'DAN YALANLAMA

Sosyal medyada hızla yayılan iftira kampanyasına karşı Baykar'dan yalanlama geldi.

Baykar Medya İlişkileri Direktörü İlker Akgüngör, asılsız paylaşımlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akgüngör, bu sözlere itibar edilmemesini belirtti.

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