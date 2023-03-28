Yalancı bahar! Vaatlerini tutmayan Kılıçdaroğlu'nun kimlere söz verdiği belli

"Kılıçdaroğlu, belediyede ihtiyaç sahibi her aileye 600 lira vereceğini söylüyordu. Şimdi CHP'nin genel Başkanı olduğunuz... Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Bekara karı boşamak kolay... İşi yap işi... Senin belediye başkanın... Yap."

"Gerçekçi olacağız. Biz ülke yönetiyoruz ülke devlet yönetiyoruz devlet. "

Bu görüntüyü hatırladınız mı? Meclis'te 2011 yılı bütçe görüşmeleri yapılıyor. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka boş atıp dolu tutmaya çalışıyorsunuz eleştirisi yapıyor.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz... Erdoğan'ı Erdoğan yapan bu duruşu aslında... Zira Erdoğan yapamayacağı işin sözünü vermiyor, verdiği sözü de mutlaka tutuyor... İşte Erdoğan'ın 2011 yılındaki seçim vaatleri...

Liste uzun... Duble yollar, İzmir'e otoyol, Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Altay Tankı Projesi, Hürjet, Milli Muharip Uçak, yerli uydu, Togg yerli ve milli otomobil, Gökbey, ATAK yerli helikopterler...

Listeyi uzatmak mümkün ve 2023 için Erdoğan'ı 12 yıl önce vadettiklerinden bugüne kadar neyi yaptığının takdiri milletin elbette...



KILIÇDAROĞLU SÖZLERİNİ TUTMADI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçiminde olduğu gibi bir kez daha millete baharları vadediyor... O dönem hatırlayın namus sözü vermiş, tek bir işçi dahi çıkarılmayacak demişti... Sonra CHP'li İmamoğlu yönetimi 13 bin kişiyi kapının önüne koyuverdi...

Yine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun geçmişte verdiği birçok söz var...

Bedava traktör, bedava elektrik, öğrenciye ücretsiz ulaşım, TEM Otoyolu üzerine megabüs.... Listeyi uzatmak mümkün... Şimdi 4 yıl sonra İstanbul'un hali ortada...

Önce cumhurbaşkanlığı sonra da yardımcılık sevdasına düşen İmamoğlu'nun tek gündemi Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun gözüne girmek...

Ama sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali.... Millet 2019'daki bahar gelecek sözlerini hala unutmadı.

Bu yüzden de "söz söz diye" inleyen nağmelere kulak verebilir ama oy verir mi? Zira CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki iki milyon 467 bin konutu bedava yapma sözü verdi. Üstelik de altı ayda.

"Buradan Nurdağı'ndan söz veriyorum. Depremzedelerin tüm evleri iş yerlerini biz kendilerine beş kuruş almadan vereceğiz..."

Ama Kılıçdaroğlu'nun bedava deprem konutu sözü yankı dahi bulmadı.

Oysa Erdoğan, İzmir depreminin ardından "en kısa sürede kalıcı konutları yapacağız" dediğinde herkes alkışlamıştı.

Zira kısa süre sonra dediğini yaptı konutların anahtarlarını depremzedelere teslim etti.

"Biz bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık. Kifayetsiz siyasetçilerin bunları gölgelemesine izin vermeyeceğinizi biliyorum. Cumhuriyetimizin bu güzel şehri için elimizden geleni yaptık yapacağız."

Bu yüzden millet Erdoğan'ın sözünü kime verdiğini ve verdiği sözleri nasıl tutuğunu da, Kılıçdaroğlu'nun asıl söz verdiği kesimlerin kimler olduğunu da çok net biliyor.

CHP'DEN LEVENT YÜKSEL'İN ŞARKISINA SANSÜR

Ve son bir not...

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı klipteki Levent Yüksel'in Tuana şarkısında sansüre uğrayan bölüm her şeyi anlatıyor aslında...

"Sana söz yine baharlar gelecek sana söz ışık sönmeyecek..."

CHP "sana söz ışık sönmeyecek" bölümünü sansürlemiş. Zira ışık AK Parti'nin işareti ve ışık belli ki CHP zihniyetini çok endişelendiriyor.