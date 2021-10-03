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Yalanlanmasına rağmen iddiasını sürdürdü! Tüketimi durdurmaya çağıracakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EPDK'nın yalanlamasına rağmen 'elektriğe yüzde 15 zam yapılacak' iddiasını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, kademeli olarak tüketimi durdurma çağrısı yapacaklarını söyledi.

3 Ekim 2021 Pazar 07:53 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 07:53
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CHP'liler tarafından ortaya atılan 'elektriğe yüzde 15 zam yapılacak' iddiası yalanlanmasına rağmen yeniden gündeme getirildi.

Bolu'da "CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Kılıçdaroğlu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 'zam olmayacak' açıklamasına rağmen enerji şirketlerinin zam hazırlığında olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Elektriğe zam yapmaya kalkarsanız, kademeli olarak halkımızı tüketimi durdurmaya çağıracağız." İfadelerini kullandı.

EPDK ZAM İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EODK) zam iddialarına geçtiğimiz günlerde yazılı olarak cevap vermişti.

O açıklamada "1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verilmişti.

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