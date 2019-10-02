Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi belli oldu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu:

"Şahsıma AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız R.Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Yüce Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin inşallah"