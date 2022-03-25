Yalnız Kurt 9. Bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 9. bölümünde Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır. Gündüz'e gelen gizemli mektupta ne yazmaktadır? Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in yer aldığı Yalnız Kurt 9. bölüm izlemek için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yalnız Kurt 9. bölüm izle full hd tek parça!

YALNIZ KURT 9. BÖLÜM İZLE!

Türkiye'de yaşanan terör olayları ve cinayetlerin ele alındığı Yalnız Kurt dizisi 9. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin 9. bölümünde Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir.

Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.

Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir.

Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister.

Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur. Fabrikaya sızan Nazar içeride Yıldırım Projesine ulaşabilecek mi?

Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır. Gündüz'e gelen gizemli mektupta ne yazmaktadır?

Doğan telefonunda böcek bulunmasının hesabını sormak için Mira'nın evine gider. Mira'nın evinde Doğan'ı bir sürpriz beklemektedir.

Sare ise Doğan'ın telefonuna böcek koyan kişinin kendisi olduğunun anlaşılacağından tedirgindir. Ela'nın yanına gitme bahanesiyle bir süre uzaklaşır. Ela'nın yanına giden Sare şüpheleri üzerinden atabilecek midir?

Ahmet tarafından bir müddet görevden el çektirilen Viking'in bunu Yetim Kurtları'na anlatması kolay olmayacaktır. Görevden el çektirilen Viking nasıl bir yol izleyecek?

Nizam, Nazar'ı fabrikaya sokmanın bir yolunu bulmuştur. Ulvi ve Akın devreye girip bu işi halledeceklerdir.

Altay kulübeye gider ama kumandanı bulamaz. Kumandan ortada yoktur. Bir mektup bırakıp gitmiştir. Kumandan nerededir?

Altay mücadelesinde yalnız kaldığını düşünürken Davut Bahadır tarafından gönderilen beklenmedik bir misafir kulübeye gelir. Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kimdir?

Yalnız Kurt dizisi, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Atv'de...