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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya'da bir şahıs, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Apartmanın zemin katındaki dairede yaşayan adamın ölümü, bir gün önce 'Çok üşüyorum' dediği komşularının pencereden içeriye bakmasıyla ortaya çıktı.

IHA6 Ocak 2023 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Olay, Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2403 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir yalnız yaşayan İlyas Obuz'un (61) uzun süre salonunda koltukta hareketsiz yattığını pencereden gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Obuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerine gelen Obuz'un yakınları üzgün görünürken, bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve son olarak dün komşularına, 'Çok üşüyorum' dediği öğrenildi.

Savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Obuz'un cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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