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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Adana'da iki haftadır haber alınamayan 50 yaşındaki Ömer Fehmi Karaçor, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

DHA2 Kasım 2021 Salı 10:06 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:06
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Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki teki katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Ömer Fehmi Karaçor, iki haftadır çalıştığı lokantaya gitmedi. Yıllar önce eşinden ayrılan Karaçor'a mesai arkadaşları, telefonla ulaşamadı. Dün saat 16.30 sıralarında da Karaçor'un komşuları, evin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Karaçor'un evinin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Çağırılan çilingirle kapısı açılıp girilen evde Karaçor'un cansız bedeni bulundu.

Yaklaşık 2 hafta önce öldüğü belirlenen, vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Ömer Fehmi Karaçor'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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