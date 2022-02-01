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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İHA1 Şubat 2022 Salı 16:58 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 16:58
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Isparta Pirimehmet Mahallesi 1728 Sokakta bir apartta yaşayan 41 yaşındaki Yeliz Çakmaklı, 2 gündür işe gitmemesi üzerine iş yerindeki arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, Yeliz Çakmaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çakmaklı'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 41 yaşındaki Yeliz Çakmalı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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