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Yalnız yaşayan 69 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Silivri'de evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

DHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:54 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:54
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Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesindeki 4 katlı binada yaşandı.Evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Enver Kan'dan 12 saattir haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları adamın yerde hareketsiz olduğunu fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kişinin öldüğünü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Enver Kan'ın cenazesi, inceleme için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurum'una sevk edildi. Öte yandan 28 Nisan'da da Fatih Mahallesinde evinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Refik Narinç de evinde ölü bulunmuştu.

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