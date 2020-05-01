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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kars'ta bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

IHA01 Mayıs 2020 Cuma 10:58 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 10:58
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Kars Merkez Yenişehir Mahallesi TOKİ Konutları’nda yalnız yaşayan A.A.’dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri A.A.’nın oturduğu dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan polis içeri de A.A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından A.A..’nın cansız bedeni ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

1958 doğumlu olan A.A.’nın yalnız yaşadığı ve Kars Belediye Bakanlığı Zabıta Müdürlüğü’nden emekli olduğu öğrenildi.

A.A.’nın hayatını neden kaybettiği ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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