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Güncel

Yalnız yaşayan adamın cesedi evinin banyosunda bulundu

Sivas'ta, yalnız yaşayan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan Erol Sığırcı'nın (66), evinin banyosunda cansız bedeni bulundu. Erol Sığırcı'nın ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

DHA09 Şubat 2021 Salı 13:37 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 13:37
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Üçlerbey Mahallesi Yahya Bey Caddesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşayan Erol Sığırcı'dan 10 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelip, eve giren ekipler, Sığırcı'yı banyoda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sığırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sığırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Erol Sığırcı'nın ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

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