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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan Nebahat Er (35), evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Er'in boğazında kesik olduğu belirlendi.

DHA17 Aralık 2021 Cuma 00:30 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 00:31
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Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta bir apartman dairesinde oturan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde oturma odasında Nebahat Er'in cesediyle karşılaştı. Nebahat Er'in boğazındaki kesik nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenirken, bıçak da bulundu. Nebahat Er'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nebahat Er'in bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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