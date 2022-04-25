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Yalnız yaşayan yaşlı kadının yardımına polis koştu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ve beraberindeki ekipler, yalnız yaşayan 82 yaşındaki Şefiye Özdemir'i ziyaret ederek bahçesini çapalayıp, ağaçlarda budama yaptı. Şefiye Özdemir polislere teşekkür ederek, 'Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin.' diye konuştu.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
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Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçenin asayiş ve huzurunu sağlamak için mücadele ederken bir yandan da yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların bahçe temizliğini yapıp ağaçlarını budayarak gönüllerine dokunuyor.

İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ve beraberindeki ekipler, yalnız yaşayan 82 yaşındaki Şefiye Özdemir'i ziyaret ederek bahçesini çapalayıp, ağaçlarda budama yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Samaraz, "Geçen yıl vefat eden emekli polis memuru Bülent Özdemir'in yalnız yaşayan annesi Şefiye teyzemizi ziyaret ederek evinin önünde bulunan bahçesinde bahar temizliği gerçekleştirdik. Devletin şefkatli elini onlara kadar götürüyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluk kaynağımız oluyor. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Şefiye Özdemir ise polislere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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