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Yalnızlaşıyoruz

TÜİK’in, ‘İstatistiklerle Aile 2018’ verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü azalarak 3.4 kişi oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı ise 74.2 ile ‘aile’ olarak belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’de 2014’de yılında 3.6 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. Bu açıdan bakıldığında geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3.4 kişi oldu. Türkiye’de tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranı 2014 yılında yüzde 67.4 iken 2018’de yüzde 65.3’e geriledi. Tek kişilik hane halklarının oranı ise 2018 yılında yüzde 16.1’e ulaştı. Bu oran, 2014’te yüzde 13.9  düzeyindeydi.  

AİLE MUTLULUK KAYNAĞI 

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hane halklarının oranı 2014 yılında yüzde 16.7 iken 2018 yılında yüzde 15.8 olarak gerçekleşti. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı ise yüzde 2.8’e yükseldi. Bu oran 2014’te yüzde 2.1 idi. Çekirdek aile, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanıyor. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 18 yaş ve üstündeki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl yüzde 74.2 oldu.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

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