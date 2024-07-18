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Yalova Adliyesi'nde iki grup arasında çatışma: 2 yaralı

Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Yalova Adliyesi'nde iki grup arasında çatışma: 2 yaralı
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Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yalova Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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