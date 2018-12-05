Yalova Belediye binasında tabancayla ateş açtı

İddiaya göre, belediye binasına gelen Ö.D. (45), işletme yeri talebi için Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek istedi.

Ö.D, olumsuz yanıt alınca makam katından bir üst kata çıkıp ruhsatsız tabancasıyla pencereye iki el ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı Ö.D'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.