Yalova Belediyesi'ndeki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli adliyede

AA 05 Mart 2020 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:40

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Mart'ta yakalanan A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T'nin emniyette işlemleri tamamlandı.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen şüpheliler, Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Bu kişilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

- 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B'nin de 3 Mart'ta tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.