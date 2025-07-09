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Yalova-Bursa yolunda feci kaza: Kafası tırın altına girdi kaskı hayatını kurtardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet park halindeki tıra yandan çarptı. Motosikletteki iki kişi yaralandı.

İHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Yalova-Bursa yolunda feci kaza: Kafası tırın altına girdi kaskı hayatını kurtardı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet yol kenarında park halindeki bir tıra yandan çarptı. Kazada motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza gece 01.00 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ana yolda seyir halinde olan Furkan İlmen (28) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Familya Otel önünde park halinde bulunan tıra yandan çarptı.

TIRIN ALTINA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü savruldu, arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Güney'in (55) kafası tırın altına girdi. Kaskı sayesinde ölümden dönen talihsiz adam dakikalarca ambulansı bu şekilde bekledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra tır kendi içindeki mekanizma ile yerden yükseltilince kaskı sıkışmış haldeki sürücü altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri motosikletteki 2 kişiye kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

  • motosiklet kaza
  • Orhangazi
  • yaralı

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