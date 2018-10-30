Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonlarda 128 kişi kontrolden geçirilirken, iki kişi tutuklandı.
- İHA
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 128 kişi kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde "suç ve delilleri yok etmek ve karartmak" suçundan aranan 1 şahıs ile uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan İ.F. (18) ele geçirildi. Şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kontrollerde 2.64 gram bonzai, 3.04 gram skunk ile 1.96 gram metamfetamin ele geçirildi.
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