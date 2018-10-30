Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonlarda 128 kişi kontrolden geçirilirken, iki kişi tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 128 kişi kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde "suç ve delilleri yok etmek ve karartmak" suçundan aranan 1 şahıs ile uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan İ.F. (18) ele geçirildi. Şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Kontrollerde 2.64 gram bonzai, 3.04 gram skunk ile 1.96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Boğaziçi Film Festivali devam ediyor

Boğaziçi Film Festivali devam ediyor

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA