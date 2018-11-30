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Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi.

  • AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi.

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