Yalova'da 9 artçı deprem daha oldu

Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.5 şiddetindeki depremin hemen sonrasında peş peşe artçı oldu. Çınarcık ve Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki sarsıntıların şiddeti 2.5 ile 1.9 aralığında değişti. Sarsıntılar herhangi bir paniğe yol açmadı.
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