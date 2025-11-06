İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1243
  • EURO
    48,589
  • ALTIN
    5433.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yalova'da esrarengiz ölüm! İş insanı mezarlıkta ölü bulundu
Güncel

Yalova'da esrarengiz ölüm! İş insanı mezarlıkta ölü bulundu

Karamürsel ve Kocaeli çevresinde denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden R.O., Yalova Altınova'daki mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

IHA6 Kasım 2025 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Yalova'da esrarengiz ölüm! İş insanı mezarlıkta ölü bulundu
ABONE OL

Denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan gemi sahibi 46 yaşındaki R.O. Yalova'nın Altınova ilçesinde mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişe üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.