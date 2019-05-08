15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1698
  • 6,9166
  • 255.224
  • 91.344
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğünce 10 ilde yapılan operasyonlarla FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde mahrem hizmet yapılanması kapsamında aralarında muvazzaf subay, astsubay ve askeri öğrencilerinde bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik olarak Yalova merkezli 10 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 2 ihraç astsubay, 1 ihraç öğrenci, 3 emekli astsubay olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. 1 şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin TSK içeresinde mahrem hizmet yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığının tespit edildiği belirtildi.

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

İşkence edilen Afgan mülteci konuştu: 3 saat dövüp...

İşkence edilen Afgan mülteci konuştu: 3 saat dövüp...

Türk pilottan dünyada bir ilk! Tarihe geçti

Türk pilottan dünyada bir ilk! Tarihe geçti

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Ülkelere göre oruç tutma süreleri (2019)

Ülkelere göre oruç tutma süreleri (2019)

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan ve bozmayan o durumlar!

Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan ve bozmayan o durumlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA