Yalova'da kuvvetli yağış seralarda zarara yol açtı

Yalova'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle oluşan taşkın ve su baskınları, bazı seralarda zarara neden oldu.

Yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Hacımehmet köyü sınırlarında bulunan Safran Deresi ile Kadıköy beldesi içinden geçen Sellimandıra Deresi'nde taşkın oluştu. Safran Deresi'nde yaşanan taşkın nedeniyle etrafında bulunan bir işletmeye ait bahçedeki masa ve sandalyeler sular altında kaldı.

Sellimandıra Deresi yatağındaki ıslah çalışmasının henüz tamamlanmaması nedeniyle duvar örülmeyen tarafta yer alan sebze seraları, su baskınları nedeniyle zarar gördü. Gökçe Barajı'ndan gelen su nedeniyle Yeşil Körfez Su Birliği'ne ulaşımı sağlayan köprü kapandı.

Hasar tespiti

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli bölgede meydana gelen taşkın nedeniyle oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, taşkının gerçekleştiği bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili olan yağışın seraları sular altında bıraktığını söyledi.

Yağışların ardından taşkınlar için önlem alınması gerektiğini ifade eden Beşli, devam eden dere ıslah çalışmasının tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Beşli, "Bu sıkıntının bir an evvel giderilmesi gerekiyor. Mağdur olan çiftçilere de destek verilmesi gerekiyor. İnşallah yetkililer bu konuda hemen harekete geçer. Havalar düzelir düzelmez bu yapılan duvarın aynı şekilde karşı tarafa da yapılarak Yalova'ya kadar inşa edilmesi lazım." ifadesini kullandı.