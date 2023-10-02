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Yalova'da zehir tacirlerine operasyon: 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 17:21 - Güncelleme:
Yalova'da zehir tacirlerine operasyon: 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Yalova üzerinden çevre illere sevk ederek ticaretini yapacakları tespit edilen H.Y. ve E.H'yi takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili Altınova ilçesi yol güzergahı uygulama noktasında durduran ekipler, aramada 24 ayrı parça halinde özel olarak paketlenmiş halde 14 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y. ve E.H, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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