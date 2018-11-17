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Yalova'ya söküm için getirilen 2 gemi karaya oturdu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, 2 kuru yük gemisi motor arızası nedeniyle karaya oturdu.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan söküm işlemleri için Yalova'ya getirilen, bir firmaya ait 30'ar metrelik 2 kuru yük gemisinde motor arızası meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenen gemiler, Keçikaya mevkisinde karaya oturdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemilerle ilgili çalışma yaptı. Yalova Liman Başkanlığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Gemilerin söküm işlemleri, karaya oturdukları noktada gerçekleştirilecek.

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