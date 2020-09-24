İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6333
  • EURO
    8,8945
  • ALTIN
    455.998
  • BIST100
    1119.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yamaç paraşütüyle atlayan polis, 1700 metre yükseklikte saz çalıp Neşet Ertaş türküsü söyledi
Güncel

Yamaç paraşütüyle atlayan polis, 1700 metre yükseklikte saz çalıp Neşet Ertaş türküsü söyledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde görevli polis memuru Yunus Koşar, yamaç paraşütüyle atlayışında saz çalıp 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi. Neşet Ertaş hayranı olduğunu ve kendisine büyük saygı duyduğunu anlatan Koşar, 'Hobi olarak bu işi yapıyorum. Kendime ait birçok türküm var. Fakat ölümünün 8. yılı nedeniyle, bin 700 metre yükseklikte yamaç paraşütü yaparken, üstadın bir türküsünü seslendirdim.' dedi.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 16:28 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:28
ABONE OL

Koşar, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın bin 700 rakımlı pistinden yamaç paraşütü pilotuyla atlayış gerçekleştirdi.

Gökyüzünde saz çalan Koşar, vefatının 8. yılı dolayısıyla Ertaş'ın "Çiçekler Ekiliyor" türküsünü seslendirdi.

Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bağlama çalarak türkü söylediğini ifade etti.

Neşet Ertaş hayranı olduğunu ve kendisine büyük saygı duyduğunu anlatan Koşar, "Hobi olarak bu işi yapıyorum. Kendime ait birçok türküm var. Fakat ölümünün 8. yılı nedeniyle, bin 700 metre yükseklikte yamaç paraşütü yaparken, üstadın bir türküsünü seslendirdim." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.