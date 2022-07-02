İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Yan bakma' kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Güncel

'Yan bakma' kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Dursunbey'de İbrahim Enes Bulut (21) ve Emre K. (21), dün gece Suçıktı mevkisinde İbrahim Can ile karşılaştı. İddiaya göre, 3 kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can ve Bulut hayatını kaybederken, Emre K. ise tedaviye alındı. Olaya karışan 3 kişinin, 'uyuşturucu satmak', 'yaralama', 'darp' gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.