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'Yan bakma' kavgasında tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Samsun'da Burak A. (27), ‘yan bakma' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Orhan Kuruoğlu'nu (24) tabanca ile ayağından vurarak yaraladı.

DHA07 Mart 2020 Cumartesi 17:45 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 17:45

Olay, saat 15:30 sıralarında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan Orhan Kuruoğlu, trafiğin durduğu sırada yol kenarındaki çay ocağının önünde oturan bir grupla ‘yan bakma’ nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Burak A., park halindeki aracından aldığı tabancısı ile Orhan Kuruoğlu'na ateş etti. Kuruoğlu, sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kuruoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaya olarak kaçan şüpheli Burak A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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