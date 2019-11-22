Yanaktan ‘makas almak’ tazminat sebebi  

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur, iş yeri sahibi hakkında alacak ve manevi tazminat davası açtı. Davalı şirket nezdinde moda tasarımcısı olarak çalıştığını, işveren tarafından hak ettiği işçilik alacakları zamanında ve tam olarak ödenmediği ve ayrıca psikolojik baskıya maruz kaldığını dile getirdi. İş akdinin haklı sebeple feshedildiğini ileri süren davacı kadın, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davanın reddini isteyen davalı işveren ise karşı dava açarak ihbar tazminatının faizi ile birlikte davacı kadından tahsiline karar verilmesini istedi. Davalı ve karşı tarafın uzlaşması sağlanamadı devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme emsal nitelikte karara imza attı. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi; Davacının işi ile ilgili yapılan bir toplantı sırasında amiri konumundaki R. tarafından üzerine doğru küllük fırlatmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan başka bir toplantı sırasında yine yapılan işi küçümser bir şekilde iş yeri yetkilisi A.Ç’nin davacının yanağına dokunduğu ‘makas aldığı’ anlaşılmaktadır. Bu davranışlar ve davacının depresyon tedavisi gördüğüne dair doktor raporu da bulunmakla somut olayda manevi tazminatın koşullarının bulunduğu kabul edilmelidir.