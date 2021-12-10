Yanan metruk evde 2 kişinin cesedi bulundu

AA 10 Aralık 2021 Cuma 06:33 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 06:33

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Evde yapılan incelemede, 2 kişinin yanmış cansız bedeni bulundu.

Cesetlerin sokakta yaşayan ve kışın metruk eve sığınan Fazmiye Balcı (56) ve Mustafa Çıvğın'a (51) ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

