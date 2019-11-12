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Yanan orman alanında 'ay-yıldızlı' projede 35 bin fidan dikildi

'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında yangında zarar gören orman alanında ay-yıldız şeklindeki oluşturulan bölgede 35 bin fidan toprakla buluştu.

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında "ay-yıldız" şeklindeki oluşturulan bölgede 35 bin fidan toprakla buluştu.
 
İlçeye bağlı Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 25 hektarlık kızılçam ormanın zarar gördüğü alanda, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği koordinesinde fidan dikildi.
 
Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturulan alandaki fidan dikimine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Osman Epsileli, Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya ile ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
 
Sivas'ta 511 bin fidan dikildi
 
Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sivas'ta fidan dikildi.
 
Yıldızeli ilçesi Ilıca mevkisindeki etkinliğe katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve vatandaşlar, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.
 
Ayhan, burada yaptığı konuşmada, "Sivas'ta 49 noktada 511 bin 279 fidanın dikimi aynı anda gerçekleştirilecek. Geleceğe bırakılan en güzel miras budur." dedi.
 
Kentte bu yıl 4,5 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Ayhan, çevre bilinci oluşması açısından herkesin buna sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. Her okulun bir ormanı olmasını hedeflediklerini aktaran Ayhan, okula başlayan ve mezun olan her öğrenci için birer fidan dikileceğini ifade etti.
 
Milletvekili Yılmaz da programı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye yeşil alanı, ormanlık alanı artan ender ülkelerden biri." diye konuştu.
 
Belediye Başkan Hilmi Bilgin de daha yeşil bir Türkiye için çalışacaklarını ifade etti.

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