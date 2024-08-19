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Yanan otomobildeki ceset olayında yeni gelişme

Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 07:06 - Güncelleme:
Yanan otomobildeki ceset olayında yeni gelişme
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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 17 Ağustos'ta bir tarlada park halinde yanmış bir otomobilde bulunan cesetle ilgili çalışma yaptı.

Olayda ölmüş olabileceği değerlendirilen ve ismi henüz açıklanmayan kayıp bir kişinin ailesinden alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çalışmalarını tamamen yanan otomobil üzerinden sürdüren ekipler, aracın kiralık olduğunu tespit etti.

Ekipler, olayla ilgili İ.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.G. tutuklandı, İ.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-OLAY

17 Ağustos'ta, Gazi Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından tarım arazilerinin yakınında yanmış bir otomobilin sürücü koltuğunda ceset bulunmuştu.

Yapılan incelemelerin ardından ceset kimlik tespit için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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