Yanan otomobili görüntülenince tabancayla ateş açtı

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Semt Pazarı civarında 07 FCZ 73 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar, araçtaki iki kişiyi uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

Araçtan inen ve isimleri belirtilmeyen iki kişi, yangına müdahale ettikleri sırada çevredeki bazı vatandaşların olayı cep telefonuyla görüntülediğini görünce tabanca ile ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şüpheliyi ara sokaklarda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Polis çevrede yaptığı araştırmada olayda kulanılan tabancayı, bir hafif ticari aracın altına atılmış halde buldu.