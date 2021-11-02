Yanan TIR'ın dorsesinde bulunan 7 sıfır araç küle döndü

DHA 2 Kasım 2021 Salı 00:06 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 00:06

Yangın saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan (43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, güçlükle yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

TIR İLE 7 SIFIR ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Yangın sonucu 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır araç ise yanmaktan kurtarıldı. Araçların yandığını gören sürücü Özcan, alevlere rağmen araçların yanına gitmek isteyince polis tarafından engellendi. Güçlükle sakinleştirilen ve ambulansa bindirilmek istemeyen Şerif Özcan, "Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" diye göz yaşı döktü.

Yangının ardından jandarma ekipleri karayolunu trafiğe açtı.