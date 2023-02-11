''Yanardağ'' iddiasına AFAD'dan açıklama! Dağdan çıkan dumanın nedeni belli oldu

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



(Deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiası) Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir.

"Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil"

"7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. İki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı."

"7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip."