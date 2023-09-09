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Güncel

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 17 saatte kontrol altına alındı.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 08:28 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 5 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 120 personelle müdahale edildi.

Sarp ve kayalık arazide rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre illerden gelen orman personeli de destek verdi.

Yaklaşık 17 saatte kontrol altına alınabilen yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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