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Yangın bölgesine 79 milyon liralık yardım

İletişim Başkanı Altun, 47 ilde 234 yangının kontrol altına alındığını belirterek, 'Hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4 bin 409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor' dedi.

8 Ağustos 2021 Pazar 18:25 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:25
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İletişim Başkanı Altun, 47 ilde 234 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4 bin 409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor" dedi.

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