Yangın bölgesine 79 milyon liralık yardım

8 Ağustos 2021 Pazar 18:25 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:25

İletişim Başkanı Altun, 47 ilde 234 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4 bin 409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor" dedi.