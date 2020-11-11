İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2020 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9191
  • EURO
    9,3251
  • ALTIN
    476.887
  • BIST100
    1263.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli çocuğun imdadına komşusu koştu
Güncel

Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli çocuğun imdadına komşusu koştu

Adana'da, yangın çıkan evde mahsur kalan bedensel ve zihinsel engelli çocuğun yardımına komşusu koştu. Kemal Andiç, 'Komşumuzun evinin yandığını haber alınca sokağa çıktım. Yangın çok büyümüştü. İçeride bir çocuğun olduğunu söylediler. Bunun üzerine çocuğu kurtarmak için içeriye girdim. Çocuk, kapının kenarında bekliyordu ve şok halindeydi. Kucaklayıp dışarıya çıkarttım.' dedi.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:45
ABONE OL

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan evde 15 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'in mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine aynı sokakta yaşayan komşusu Kemal Andiç, apartmanın ikinci katına çıktı. Andiç, evde mahsur kalan çocuğu kucağına alıp dışarıya taşıdı.

Kemal Andiç, olay yerinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Komşumuzun evinin yandığını haber alınca sokağa çıktım. Yangın çok büyümüştü. İçeride bir çocuğun olduğunu söylediler. Bunun üzerine çocuğu kurtarmak için içeriye girdim. Çocuk, kapının kenarında bekliyordu ve şok halindeydi. Kucaklayıp dışarıya çıkarttım." dedi.

Olay sırasında baba Nadir Bozyiğit'in iş yerinde olduğu, anne Çınnaz Bozyiğit'in de evinin yakınında işlettiği bakkalda bulunduğu öğrenildi. Gözyaşı döken anne Çınnaz Bozyiğit'i komşuları teskin etmeye çalıştı.

İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.