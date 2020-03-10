Yangın çıkan evleri yaşlı çifte mezar oldu

AA 10 Mart 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:34

Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde Temel (82) ve Naciye Çelik (74) çiftini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, dumandan etkilendiği değerlendirilen Çelik çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ev sahibi Davut Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, haber alır almaz olay yerine geldiklerini belirterek, "Ekipler, içeride gerekli incelemeleri yaptı, cenazeleri kaldırdılar. Çok üzüldük, 14 yıllık kiracımız, artık aile dostlarımızdı." diye konuştu.