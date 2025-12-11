İSTANBUL 14°C / 7°C
Yangın hurdalık alandan apartmana sıçradı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte hurdalık alanda çıkan ve apartmana sıçrayan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 07:44 - Güncelleme:
Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Sağ Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan hurdalık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede apartmana sıçradı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerini binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye erinin Türk bayrağını alandan çıkarması da görüntülendi.

Yangın sonucu 2 daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturması sürüyor.

